Geschreven op 14-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Binnen de Europese Unie geldt de afspraak dat in 2020 veertien procent van de opgewekte energie duurzaam is. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie, waarmee Nederland dit doel kan halen.

Hierom worden er in Noord-Holland nieuwe windmolens op land gebouwd en worden bestaande windmolenparken geherstructureerd. Zo ook bij windmolenpark Waardpolder in Hollands Kroon.

“Het windmolenpark wordt vervangen voor nieuwe windmolens”, vertelt bestuurder Dolf Geertzema. “De oude waren oud en afgeschreven en twintig jaar oud. Dat zijn we nu aan het afbreken.”

De negentien molens worden vervangen voor zes nieuwe met een opbrengst van 20 megawatt vermogen. Vier keer zo veel als het oude park. Met de opbrengst kunnen zo’n 16.000 huishoudens van energie worden voorzien.

