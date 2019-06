Geschreven op 13-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De zes windmolens langs de Nieuwe Waterweg zijn klaar en leveren genoeg groene stroom om alle huishoudens van de nabijgelegen plaatsen Maassluis, Hoek van Holland en Maasdijk te kunnen voorzien.

Vandaag wordt het nieuwste windmolenpark van Eneco feestelijk geopend in aanwezigheid van Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie van de gemeente Rotterdam.

De bouw van het park, dat bestaat uit 6 Vestas-windmolens van elk 175 meter hoog, nam ongeveer 7 maanden in beslag. Het is het derde windpark dat Eneco in korte tijd realiseert in de regio Rijnmond. Eerder bouwde het Rotterdamse energiebedrijf samen met Vattenfall al een windmolenpark op de Slufterdam en binnenkort wordt ook het windmolenpark Hogezandsepolder in de Hoeksche Waard opgeleverd.

Cees de Haan, directeur Solar & Wind bij Eneco: “We werken in binnen- en buitenland aan nieuwe duurzame projecten. Ik ben er trots op dat we met dit nieuwe park weer een mooie stap zetten om Nederland duurzamer te maken. Dat we in onze eigen Rotterdamse regio in korte tijd drie nieuwe windparken opleveren, die samen meer dan 100.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien, maakt het nog eens extra bijzonder.”

Windpark Nieuwe Waterweg is een van de eerste windparken dat gerealiseerd wordt als onderdeel van het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. Dit convenant werd in 2012 gesloten door 15 gemeenten, de Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) met als doel om de regionale CO2-uitstoot fors terug te brengen.

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie is er blij mee: “Rotterdam wil een CO2-neutrale stad worden. Binnen tien jaar tijd willen we de CO2-uitstoot halveren. Om dat doel te halen hebben we de komende jaren heel veel extra windenergie nodig. Het Windpark Nieuwe Waterweg levert een belangrijke bijdrage aan de energieswitch die we aan het maken zijn. En het mooie is dat dat ook nog eens in goed overleg met omwonenden is gebeurd. Kortom: een voorbeeldproject.”

Om omwonenden de mogelijkheid te geven om te profiteren van de komst van het nieuwe windpark start Eneco vandaag met de voorinschrijving van het product WindOpbrengst. Met WindOpbrengst kun je al vanaf 50 euro investeren in het park, waarbij Eneco jaarlijks een vast rendement van 5 procent garandeert. Inwoners van Maassluis, Maasdijk en Hoek van Holland krijgen voorrang.

