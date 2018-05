Geschreven op 11-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Zuid-Holland heeft een windkaart ontwikkeld die inzicht geeft in bestaande windparken, windparken die in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie in de provincie Zuid-Holland.

Zuid-Holland heeft nu ongeveer 350 megawatt aan windenergie gerealiseerd, de helft van de windopgave voor 2020.

Wind als energiebron levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van het energiegebruik in Zuid-Holland. Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6000 MW aan windenergie op land te realiseren voor eind 2020.

Voor Zuid-Holland is de ambitie om hiervan 735,5 MW aan windmolens te plaatsen. Ongeveer de helft is nu gerealiseerd. Er staan 153 windmolens in Zuid-Holland die samen 350 MW aan energie leveren.

De komende jaren wordt een aantal windmolens, zoals de Slufterdam op Maasvlakte 2 en het windpark op landtong Rozenburg, vervangen en komen er nieuwe windmolens bij, vooral op Maasvlakte 2, in de regio Rotterdam en op Goeree Overflakkee.

De provincie Zuid-Holland heeft daarom een interactieve windkaart ontwikkeld die inzicht geeft in bestaande windparken, welke parken in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie. De provincie hoopt met deze kaart meer inzicht te geven in de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse windopgave.

Windmolens mogen niet overal in de provincie komen. Vanwege de omvang en ruimtelijke invloed van moderne windturbines vindt de provincie het belangrijk om deze geconcentreerd te plaatsen in daarvoor geschikte gebieden en versnippering over heel Zuid-Holland te voorkomen. Daarom zijn de locaties voor windmolens te vinden langs snelwegen en rivieren, op bedrijven- of industrieterreinen of bijvoorbeeld in het havengebied van Rotterdam en langs de randen van de Zuid-Hollandse eilanden. Op de windkaart is dit terug te zien.

