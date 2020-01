Geschreven op 6-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. De grootste drijvende windturbine ter wereld met een capaciteit van 8,4 megawatt is sinds kort operationeel voor de Portugese kust. De turbine is de eerste van drie windturbines op het drijvende windpark.

De drie windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 25 megawatt dienen deels als proefproject om de levensvatbaarheid van de technologie te testen.

Eenmaal operationeel met een geïnstalleerd vermogen van 25 MW, zal het windpark in staat zijn om voldoende energie op te wekken om 60.000 huishoudens van stroom te voorzien, aldus ontwikkelaar EDP Renewable, ENGIE, Repsol en Principle Power.

Het is het tweede drijvende windpark in Europa. Zie: Hywind: World’s Largest (30MW) Floating Offshore Wind Farm Off the Coast of Peterhead, Scotland

Windmolens op zee zijn vooral makkelijk te installeren op ondiepe plekken. Zo is er in de Noordzee veel ruimte voor offshore windmolens door de gunstige waterdiepte. Maar sommige landen zoals Frankrijk, Zuid-Korea en Japan, hebben hier minder ruimte voor, maar nog steeds de ambitie om groene stroom te produceren.

Om het toch mogelijk te maken dat er groene elektriciteit uit windmolens geproduceerd kan worden, werken ontwikkelaars aan drijvende turbines. Met meerdere ankers worden deze turbines vastgelegd op een plek. De windturbines voor de kust van Portugal drijven op een locatie met een waterdiepte van 100 meter. Conventionele offshore windmolens worden nu gebouwd op dieptes van maximaal 50 tot 55 meter.

WindFloat Atlantic heeft volgende belangrijke stap gezet. Het tweede van de drie platforms waaruit het project bestaat, heeft de haven van Ferrol verlaten voor zijn eindbestemming 20 km voor de kust van Portugal bij Viana do Castelo. Daar wordt het naast het eerste drijvende platform geïnstalleerd, dat exact dezelfde afmetingen heeft: 30 meter hoog en met een afstand van 50 m tussen elke kolom. Het derde en laatste platform, zodra zal later dit jaar het eerste drijvende offshore windpark in Continentaal Europa voltooien.

Het WindFloat Atlantic project wordt geleid door het Windplus-consortium, bestaande uit EDP Renewables (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) en Principle Power (1,2%). De faciliteit heeft drie windturbines gemonteerd op drijvende platforms die alleen met kettingen zijn verankerd in de zeebodem op een diepte van 100 m. Het omvat geavanceerde technologie die de impact op het milieu minimaliseert en de toegang tot ongebruikte windbronnen in diep water vergemakkelijkt. Deze technologie heeft verstrekkende voordelen die de toegankelijkheid en kosteneffectiviteit verbeteren, waaronder de geschiktheid voor droogdokmontage en slepen zonder de noodzaak van gespecialiseerde sleepboten, of de voordelen van het niet hoeven te vertrouwen op complexe offshore-activiteiten die verband houden met de installatie van traditionele bottom-fixed structuren. Dit alles maakt het mogelijk om dit initiatief ook elders toe te passen.