Geschreven op 18-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het kabinet gaat het aantal windmolens op zee definitief verdubbelen. Er worden drie nieuwe gebieden op de Noordzee aangewezen die in de komende negen jaar volgebouwd kunnen worden met windmolens: Nederwiek, Lagelander en Doordewind.

De nieuwe gebieden liggen enkele tientallen kilometers ten westen van Texel en Vlieland en ten noorden van Ameland.

Uit het klimaatfonds van 35 miljard euro wordt 1,7 miljard gereserveerd voor een deel van de uitgaven aan de Noordzee-windparken.

In 2019 werd in het Klimaatakkoord afgesproken om windparken met een vermogen van 11 gigawatt op zee te bouwen. Het vorige kabinet sorteerde al voor op een verdubbeling van dat doel naar zo’n 21 gigawatt in 2030 of 2031, genoeg om op een winderige dag alle elektriciteit die Nederland verbruikt te leveren. Maar het uiteindelijke besluit werd aan het nieuwe kabinet gelaten.

Het kabinet wijst drie nieuwe gebieden voor windparken op zee aan en bevestigt twee al eerder aangewezen gebieden, samen goed voor 10,7 GW windenergie. Met deze vijf gebieden wordt de totale geplande capaciteit voor energie van wind op zee verdubbeld tot ongeveer 21 gigawatt rond 2030. De gebieden, onderdeel van het Programma Noordzee, liggen ten noorden en noordwesten van het land. Het kabinet besluit deze zomer waar de windparken precies komen binnen de aangewezen gebieden in de Routekaart 2030+.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Dit is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar meer duurzame energie. Ter vergelijking, 10,7 GW extra is twee keer zoveel als alle Nederlandse huishoudens samen gebruiken aan elektriciteit. Rond 2030 willen we 21 GW uit windenergie op zee halen, waarmee windenergie op zee in 2030 onze grootste bron van elektriciteit is. Bij het aanwijzen van de windenergiegebieden is zorgvuldig gekeken naar de andere belangen op de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, natuur en defensie.”

Het kabinet stelt voor om het Klimaatfonds in te zetten om een deel van de uitgaven te bekostigen. Het gaat hierbij om een bedrag van €1,69 miljard. Dit is onderdeel van de uitwerking van het Klimaatfonds, die het kabinet voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurt. Het gaat dan onder andere om geld voor scheepvaartveiligheid, verduurzaming en aanpassing van de visserijsector, versterking en bescherming van het Noordzee-ecosysteem. Maar ook voor de ruimtelijke inpassing van de stroomaansluiting op land. Voor deze aansluitingen zijn de procedures al gestart, of deze starten binnenkort, in nauwe afstemming met de omgeving.

De drie nieuwe windenergiegebieden hebben de volgende namen gekregen: Nederwiek, Lagelander, Doordewind. De namen zijn voortgekomen uit een namenwedstrijd waar bijna 6000 mensen aan hebben meegedaan. De andere twee herbevestigde gebieden zijn het noordelijk deel van IJmuiden Ver en het zuidelijk deel van Hollandse Kust (west).

Zie ook: Windenergie Op Zee 2030: Windparken Hollandse Kust West, Wadden-Eilanden en IJmuiden Ver – Windpark Hollandse Kust Zuid I en II: Chinook (Nuon Vattenfall) Zonder Subsidie Op Zee Bouwen – Offshore Windpark Borssele: 94 Windturbines Goed voor 752 MW by Siemens en Ørsted – Het Gemini Offshore Windpark in Gebruik Genomen: 600 MW Duurzame Wind Energie – Het Prinses Amalia Windpark levert Topprestaties – Het Eneco Windpark Luchterduinen: 56% meer Nederlandse Windenergie op Zee – Meewind: Investeren in Duurzame Windenergie Parken Belwind 1, Northwind en Nobelwind – Belwind gaat er komen: 330 MegaWatt duurzame energie erbij – Het Norther Windpark by Elicio en Eneco: Het Grootste Offshore Windpark van België – Windparken Boven de Wadden: Groningen Wil 10 Gigawatt aan Windparken boven Waddeneilanden – Energie-Eiland Voor Schaalvergroting Windenergie op Nederlandse Noordzee by TenneT – Energie Eiland op de Doggersbank in de Noordzee: Het Hub en Spoke Concept by TenneT – Windpark Hollandse Kust Noord Kavels I en II: Advies Voor Ondergrondse Netwerk Verbinding – Windpark boven de Wadden biedt perspectief voor Groningen

Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 en 16% in 2023 – Uitvoeringsagenda Energieakkoord Voor Duurzame Groei 2018: 6 of 7 Zonneparken by Het Rijk – Energieakkoord Niet voldoende Blijkt uit Nationale Energieverkenning 2017 – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Klimaat- en Energieparagraaf by NVDE – Noordzee Energie Outlook 2030-2050: Toekomstige Groei Windenergie Op Zee