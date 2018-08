Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energie besparen is verplicht, dat is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Volgend jaar verandert deze wet. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.

Als uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht valt, meldt u vóór 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u hebt getroffen.

Daarna meldt u dit eenmaal per vier jaar. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO?-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.

In januari 2019 zal de publicatie van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende maatregelenlijsten plaatsvinden. Begin 2019 komt het landelijk registratiesysteem informatieplicht beschikbaar. 1 juli 2019: bedrijven en instellingen hebben voor deze datum hun bevoegd gezag gemeld welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen.

Bent u een bedrijf of instelling dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de Energiebesparingsplicht – die sinds 1993 bestaat. De energiebesparingsplicht geldt voor de volgende bedrijven en instellingen: Type C inrichtingen (grootverbruikers zoals zware industrie) moeten bij het bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer een omgevingsvergunning (milieu) aanvragen. Het bevoegd gezag kan hierin voorschriften voor energiebesparing opnemen. Type A- en B- inrichtingen moeten voldoen aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Type A- en B- inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruiken moeten alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder (rendabele maatregelen) treffen.

Om aan de energiebesparingsplicht te voldoen zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: Erkende maatregelenlijsten (EML). Met de erkende maatregellijsten is het voor bedrijven en instellingen eenvoudiger gemaakt om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Voor 19 bedrijfstakken zijn er Erkende maatregelenlijsten (EML). Erkende maatregelen zijn voor bedrijven en instellingen uit de betreffende bedrijfstak in principe rendabel. Als een bedrijf of instelling alle erkende maatregelen uit haar bedrijfstak heeft getroffen voldoet zij in principe aan de wettelijke energiebesparingseisen. Op dit moment vindt de actualisatie van de erkende maatregellijsten plaats. In januari 2019 worden de geactualiseerde lijsten gepubliceerd. Mogelijk worden enkele nieuwe maatregelen aan de lijsten toegevoegd. Ook zullen enkele lijsten verruimd worden met meer subsectoren en gebouwtypen.

Als voor uw bedrijf of instelling geen EML beschikbaar is of als u de EML niet kunt of wilt gebruiken, neemt u binnen uw onderneming alle energiebesparende maatregelen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Wanneer u afwijkt van de EML voor uw bedrijfstak is het aan het bevoegd gezag om aan de hand van uw onderbouwing te bepalen of u voldoet aan de energiebesparingsplicht. Het bevoegd gezag is de gemeente waarbinnen uw bedrijf of instelling is gevestigd of de Omgevingsdienst, waaraan de gemeente haar milieutaken heeft gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven is de provincie het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én de informatieplicht.

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, is geen energiebesparende maatregel. Een bedrijf of instelling dat hier gebruik van maakt verbruikt immers evenveel energie. Voor de energiebesparingsplicht gaat het om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren en LED-verlichting. Maatregelen waarmee u het verbruik van Joules, kWh en/ of m3 gas vermindert.

Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Alle bedrijven en instellingen die een energiebesparingsplicht hebben op grond van Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer moeten vóór 1 juli 2019 hun bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen. Er wordt onderzocht of MJA3-deelnemers hiervoor uitgezonderd kunnen worden.

