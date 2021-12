Geschreven op 2-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De groei van hernieuwbare stroom zal dit jaar alle records breken, zegt het Internationale Energieagentschap (IEA). Een nieuw rapport verwacht voor de komende jaren steeds snellere groei.

Ondanks de stijgende kosten voor grondstoffen zal er dit jaar voor 290 gigawatt aan nieuwe zonnepanelen en windturbines gebouwd worden, blijkt uit nieuwe cijfers van het IEA. Daarmee wordt het record van vorig jaar opnieuw verpulverd.

Het agentschap verwacht dat de wereldwijde capaciteit aan groene elektriciteit in de volgende vijf jaar met 60 procent zal stijgen tot meer dan 4800 gigawatt. Ter vergelijking: dat is totale huidige capaciteit van fossiele brandstoffen en nucleaire energie samen.

Als er de volgende vijf jaar nieuwe capaciteit bijkomt op het net, zal die in 95 procent van de gevallen hernieuwbaar zijn, denkt het IEA, en in meer dan de helft van de gevallen gaat het om zonne-energie.

‘Het cijfer van 290 gigawatt dit jaar is opnieuw een teken dat er een nieuwe globale energie-economie aan het opkomen is’, zegt IEA-directeur Fatih Birol in een reactie. ‘De hoge prijzen van grondstoffen en energie die we vandaag zien vormen een nieuwe uitdaging, maar de dure prijzen voor fossiele brandstoffen maken hernieuwbare energie ook concurrentiëler.’