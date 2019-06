Geschreven op 12-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind op zaterdag 15 juni huldigt Luminus het windmolenpark van Lierneux officieel in.

De inwoners van de gemeente Lierneux worden uitgenodigd om op zaterdag 15 juni mee te vieren.

Dit is het eerste windmolenpark van Luminus – en tevens het eerste in België – dat volledig in een bosbouwgebied ligt.

Het park telt 6 windturbines van 3,2 MW en 180 m hoog, en bevindt zich op het grondgebied van Lierneux in de provincie Luik.

Dankzij een jaarlijkse productie van 40 GWh, die 9.200 huishoudens van groene energie zal voorzien, zal ongeveer 16.000 ton CO2 minder worden uitgestoten in vergelijking met een klassieke thermische centrale.

Wereld Wind Dag vindt elk jaar plaats. Op deze dag zetten tal van organisaties over de hele wereld de voordelen van windenergie en haar rol in de energietransitie in de kijker.

Sinds enkele jaren speelt Luminus een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het bedrijf is nummer 1 wat betreft windenergie op het vasteland en waterkrachtenergie in België. Met zijn 190 windmolens beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 450 MW. Dankzij zijn 7 waterkrachtcentrales op de Samber en de Maas voorziet het bedrijf 60.000 gezinnen van groene stroom.

