Geschreven op 15-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Duitse startup Sinn Power komt met een heel nieuw concept voor het opwekken van energie.

De verplaatsbare installatie gebruikt de kracht van de golven voor de opwekking van energie. De centrale is van veraf bekeken ongeveer even groot als een schip.

Tegelijkertijd ontziet het systeem het zeemilieu en haar bewoners. Er is zelfs nog een bijproduct in de vorm van een generator voor kleine windmolens.

De golfkracht-technologie van Sinn Power is op een simpel principe gebaseerd. Namelijk modulariteit en schaalbaarheid. Door deze uitgangspunten ontstaat er een flexibiliteit die concurrenten tot dusver niet kunnen bereiken. De Sinn Power golfkrachtcentrale bestaat uit een cluster van diverse modules. Elke module is gelijk. Ze zijn gekoppeld door een starre verbindingsconstructie. Dat geheel drijft op de zee. Dankzij dit modulaire principe kan een golfkrachtcentrale aan de wens van de klant en aan de locatie worden aangepast. Er zijn geen nadelige effecten voor het leven in de zee. Ook visueel zijn er geen beperkingen. Van een afstand van enkele honderden meters lijkt de golfkrachtcentrale op een bootje in de zee.

