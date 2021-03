Geschreven op 9-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Dertig corporatiewoningen uit de jaren ’70 in de woonwijk Wagenborgen in Eemsdelta worden uitgerust met een waterstofketel.

Een boer in de buurt produceert de waterstof met zijn eigen zonnepanelen en windmolen.

Enexis en woonstichting Groninger Huis willen voor het eerst, een woonwijk uit de jaren 70 aansluiten op een waterstofnetwerk.

Het initiatief maakt deel uit van een ingrijpende renovatie waarbij de woningen eerst worden opgewaardeerd tot energielabel B. Er komen PV-panelen op het dak en de woningen krijgen en een flink pakket isolatie en een warmtepomp. Die levert het leeuwendeel van het jaar warmte en water. Alleen in de koude maanden springt een waterstof-CV-ketel bij van fabrikant Intergas. De bewoners gaan koken op inductie.

Van de veertig aangeschreven bewoners in de wijk Wagenborgen heeft bijna iedereen toegezegd mee te willen doen aan dit project onder de naam WaterstofWijk Wagenborgen. Met dit project willen de initiatiefnemers onderzoeken of waterstof, naast restwarmte, groen gas en all electric, één van de oplossingen voor aardgasvrij wonen is.

Het gebruik van waterstof voor het verwarmen van bestaande oudere woningen is een techniek die wereldwijd nog in de kinderschoenen staat. In opdracht van woonstichting Groninger Huis isoleert Energiewacht voor aanvang van de aanleg van de waterstofleiding de huizen tot energielabel niveau B.

De woningen gaan verwarmd worden met een hybride warmtepomp van Intergas en deze wordt onderhouden door Energiewacht. Deze hybride warmtepomp draait zoveel mogelijk op duurzaam opgewekte stroom en op koude momenten wordt waterstof gebruikt. De woningen krijgen zonnepanelen en de bewoners gaan op inductie koken. Het waterstof wordt bij een lokaal agrarisch bedrijf geproduceerd en opgeslagen.

“De gemeente Eemsdelta is positief over het project en werkt daar graag aan mee, aldus Meindert Joostens, wethouder duurzaamheid van de gemeente Eemsdelta. “Dit is belangrijk voor de langetermijnverkenningen in de zoektocht naar nieuwe energievormen. Voor een succesvolle energietransitie is draagvlak van inwoners heel belangrijk. Daarom verheugt het ons dat al dertig gezinnen zich voor de pilot hebben aangemeld. De samenwerking tussen diverse partijen en bewoners is hierin de sleutel tot succes. Daar is dit unieke project een mooi voorbeeld van.”