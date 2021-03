Het waterstofevent Is waterstof uw toekomst: Kansen voor tankstations & mobiliteit zal plaatsvinden tijdens de EV Experience op 24 september 2021.

De EV Experience zal gehouden worden van 24 tot en met 26 september 2021.

Het event stond eerder gepland in oktober 2020, maar is vanwege Corona verzet naar 2021. De komende maanden zullen we u berichten over de exacte invulling van het event.

Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, dan kunt u nu op de wachtlijst worden geplaatst. Zodra de COVID maatregelen bekend zijn omtrent evenementen, wordt u als eerste benadert voor de kaartverkoop.

Zie ook: Waterstof Essentiële Bouwsteen Energietransitie by Waterstof Coalitie – De Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie (NWBA): De Opvolger Van DutchHy – De Waterstofeconomie by Jeremy Ripkin: The Hydrogen Economy – Conferentie Nederland Waterstofland: Groene Waterstof van Water en Duurzame Energie – The European Union Hydrogen Highway – De Schone Waterstof Bus Van GVB Amsterdam – Een Fluisterstille Boottocht door de Amsterdamse Grachten: De Waterstofboot Nemo H2 – Gemeente Groningen Kiest voor Waterstof Voertuigen: Afvalwagen, Veegwagen en Personenauto’s – Vier Kilometer Pijpleiding Voor Groene Waterstof by Groningen Seaports en Pipelife – Twee Van Hool A330 Waterstofbussen Voor RET Rotterdam – Duwaal N-H: Tweezijdige Ontwikkeling van de Waterstofketen Van Wind tot Wiel by HYGRO – Waterstoftankstation H2 Wave op Industriepark Kleefsewaard in Arnhem – Duurzame Havencoalitie Lauwersoog: Subsidie Voor Waterstof in Schepen by Provincie Groningen – Symposium WaterStof, Wat Kun Je Ermee En Wat Niet? by Pioniers van de Toekomst