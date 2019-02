Geschreven op 14-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Waterschap Vechtstromen heeft plannen om op 10 rioolwaterzuiveringslocaties zonneparken te realiseren. Het waterschap kan in totaal 10,2 hectare een zonnepanelen realiseren, volgens een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie.

Met het plaatsen van de zonnepanelen is een investering gemoeid van zo’n 10 miljoen euro. Daar was in de investeringsplannen geen rekening mee gehouden, maar hetdagelijks bestuur van het waterschap stelt het algemeen bestuur voor om die extra middelen vrij te maken.

Het DB vindt de extra uitgave voor de zonneparken gerechtvaardigd omdat het waterschap niet alleen invulling geeft aan de eigen duurzaamheidsdoelstelling, maar met de zonneparken ook bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie. Zonder zonne-energie zal het waterschap overigens de doelstelling om in 2020 40 procent van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken, niet halen.

Het waterschap kan in totaal 10,2 hectare zonnepark neerzetten, bepaalde onlangs het energiebureau Ekwadraat in een haalbaarheidsstudie. “Met deze hectares wekken zij ruim 7,4 megawatt aan stroom op. Van deze elektriciteit kan het waterschap 66 procent op deze tien locaties direct gebruiken. Het overige deel kan door andere partijen worden gebruikt”, stelt het bureau.

Het algemeen bestuur bepaalt deze maand of Waterschap Vechtstromen de zonneparken gaat aanleggen. Daarbij moet het ook een besluit nemen over het voorstel van het DB om de zonneparklen niet in 10 maar in 15 jaar af te schrijven.

Het opwekken van duurzame zonne-energie is een aanvulling op de energieproductie van de energiefabriek van het waterschap in Hengelo. Om de werking van de energiefabriek te optimaliseren is een tweede fase in het project nodig. Deze update wordt duurder dan begroot, te weten 1,5 miljoen euro. Daarmee komt het totale budget voor het project op 31,5 miljoen euro. Het dagelijks bestuur heeft besloten een aanvullend krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de tweede fase. Het DB vindt de extra uitgave verantwoord omdat de hogere uitgave niet leidt tot een langere terugverdientijd. Bovendien zullen de duurzaamheidsdoelen sneller worden bereikt, aldus het DB.

