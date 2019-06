Geschreven op 20-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Waterschap Rivierenland gaat met behulp van de zon rioolwater zuiveren.

Momenteel worden er flink wat zonnepanelen neergezet langs de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam.

,,De aanleg van het zonnepark sluit helemaal aan bij ons streven om in 2030 energieneutraal te zijn”, legt Lotte Kaatee, woordvoerder bij Waterschap Rivierenland uit. De energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt wordt gebruikt om water te zuiveren.

Eerder al plaatste Waterschap Rivierenland een zonnepark in Gorinchem-Oost. Daar zijn twee jaar geleden 2700 zonnepanelen met een gezamenlijke oppervlakte van zo’n 4500 vierkante meter geplaatst.

De waterzuivering in Gorinchem-Oost was de eerste waar een zonnepark werd aangelegd door Waterschap Rivierenland. Onlangs volgde een zonnepark in Arnhem en nu wordt er dus hard gewerkt aan een zonnepark in Hardinxveld-Giessendam.

Het waterschap heeft de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% van de energie, die voor de bedrijfsvoering nodig is, duurzaam op te wekken.