Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest beslist vandaag over de aanvraag voor een uitvoeringskrediet van € 2.727.000 euro voor plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’S).

Het gaat om de RWZI’s Winsum, Feerwerd, Onderdendam, Leek, Eelde, Delfzijl, Wehe-Den Hoorn en Gaarkeuken.

Het waterschap Noorderzijlvest zet zich in om energieneutraal te zijn in het jaar 2025. Het waterschap streeft er naar om zoveel mogelijk van de energieneutraliteitsopgave in te vullen met energiebesparing en opwekken van duurzame energie dicht bij de eigen verbruikslocaties. Duurzame energie opwek met zonnepanelen op terreinen van de RWZI’s is een belangrijke stap in de richting van energieneutraliteit.

De teller eigen duurzame opwek staat nu op 39% van het totale energieverbruik van Waterschap Noorderzijlvest (2018). De investering in zonnepanelen op de zuiveringsterreinen levert op korte termijn een bijdrage van 12% aan de energieneutraliteitsdoelen van het waterschap, waardoor de teller op 51% van het totale energieverbruik komt.

