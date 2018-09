Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat het aantal zonnepanelen waarover het beschikt uitbreiden tot 40.000 stuks. WDO Delta heeft al zonnepanelen op het hoofdkantoor.

Binnenkort worden op meer gebouwen en loodsen van Waterschap Drents Overijsselse Delta zonnepanelen geplaatst. In totaal gaat het richting de 40.000 panelen.

Dijkgraaf Herman Dijk over de uitbreiding: ‘Nieuw is dat door de plaatsing van zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een gestaag groeiende productie van groene stroom ontstaat. Het waterschap geeft daarmee niet alleen een goed voorbeeld, ook dragen de zonnepanelen sterk bij aan het streven om in 2025 energieneutraal te zijn.’

De afgelopen tijd inventariseerde het waterschap welke eigen locaties in aanmerking komen voor zonnepanelen. Dijk: ‘Hieruit blijkt dat de terreinen van de rwzi’s verreweg het grootste aandeel in stroomopwekking kunnen leveren. We plaatsen op meerdere rwzi-locaties panelen in grondopstelling.’

Het waterschap heeft als doel in 2025 energieneutraal te zijn. Daarbij kijken we overigens niet alleen naar de zon. “Ook het participeren in lokale windprojecten, eigen slibvergisting en productie van biogas levert eigen stroomvoorziening op. Met deze investering in zonnepanelen krijgt realisatie van ons doel voor 2025 een enorme impuls.”

