Geschreven op 6-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Bredase Energie Coöperatie BRES onderzoekt de haalbaarheid voor de aanleg van een zonneweide op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer bij Breda.

Bij een positief resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is het plan om ruim 2500 zonnepanelen te plaatsen.

Het onderzoek duurt ongeveer 3 maanden en wordt uitgevoerd door Stichting Zonnebank. Deze stichting is bekend als speler bij het realiseren van zonne-energieprojecten op grotere terreinen en daken in Breda.

Voor de kosten van het onderzoek stelt stichting Support Ons 2050 50.000 euro ter beschikking. Deze stichting ondersteunt projecten bij het uitwerken van een goede businesscase. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de energietransitie in de regio West-Brabant.

Het gebruik van zonne-energie past eveneens in de ambitie van het waterschap om, in lijn met landelijke afspraken door de waterschappen, in 2025 energieneutraal te zijn. De waterschappen stellen als onderdeel hiervan hun eigendommen beschikbaar voor derden om duurzame energie op te wekken. Voorbeelden zijn rioolwaterzuiveringen en gemalen. Zo wordt op de RWZI Bath (foto) door een particuliere initiatiefnemer al een zonneweide aangelegd. De komende jaren breidt het waterschap zelf het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen uit. Onder andere op de loodsen Heijningen en Raamsdonksveer liggen al zonnepanelen die deze loodsen voorzien van elektriciteit.

