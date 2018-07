Geschreven op 10-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Nederlandse polders beschikken over duizenden plekken met vallend water. Het Nederlandse EQA Projects zet zich in om die plekken te benutten voor het opwekken van duurzame energie. Een kleinschalige formule voor waterkracht in Nederland

EQA Projects heeft inmiddels drie producten in zijn portfolio, waarvan er twee al op de markt zijn: de EQA-SmartStuw en de EQA-Box. Van het derde product, de EQA-River, werd onlangs een eerste prototype te water gelaten in Zaltbommel.

Aan de basis van deze producten ligt een eeuwenoude uitvinding: het waterrad. De EQA Smartstuw is een prefab stuw, met een geïntegreerd waterrad. Als een stuw in zijn volledigheid vervangen moeten worden, kan dat met deze installatie, zodat de stuw omgetoverd wordt tot een kleine energiecentrale. Het is zelfs mogelijk om meerdere Smartstuw-installaties met elkaar te laten communiceren, zodat een Smart Polder ontstaat.

Met de EQA-Box biedt EQA Projects de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken op alle plekken waar vallend water aanwezig is. De kleine, plug & play waterkrachtcentrale kan bijvoorbeeld gemonteerd worden aan een bestaande stuw, die nog niet aan vervanging toe is, maar ook in gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De EQA-River benut stromend water voor de opwekking van duurzame energie. De drijvende waterkrachtcentrale beschikt net als de twee andere producten over een waterrad. In dit geval is het echter stromend water, zoals een rivier, die het waterrad aandrijft, in plaats van vallend water.

Uit onderzoek van de TU Delft is gebleken dat een derde van de wereldconsumptie van energie uit waterkracht gehaald kan worden. Dat geldt ook voor Nederland, waar we nog veel onbenutte locaties met vallend of stromend water hebben. Zie ook: De Vergeten Kracht van Nederland: Waterkracht

?

Zie ook: De Waterkrachtcentrale Dommelstroom: Groene Stroom uit de Dommel – Eindelijk een nieuwe Waterkrachtcentrale in Nederland: WKC Borgharen – De Veluwse Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw bij Hattem – Getijde-enenergie goed voor duurzame energie ! – Wave Energy: Onbeperkt duurzame energie ! – De eerste Wave-Energy centrale ter wereld – Duurzame Energie – De eerste Tidal-Energy centrale ter Wereld ! – De Afsluitdijk van de Toekomst: Wordt het een Energiedijk? – Maak van de Afsluitdijk een echte Energiedijk – Maak van de Brouwersdam een echte Energiedam – Blue Energy: Hogere opbrengst door verbeterde omgekeerde elektrodialyse techniek – Gaat Afsluitdijk Blue Energy leveren? – Waterkracht: Onderzoek naar stromende zee als energiebron by Tidal Testing Centre – Waterkracht: VIVACE-Systeem voor Duurzame Energie uit Stromend Water by Tauw – Waterkracht: Blue Motion Energy voor Duurzame Energiewinning uit Zeestroming – Waterkracht: De Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water (EWA) – Tidal Energy in Nederland: Vijf Getijdenturbines in de Oosterschelde by Tocardo – Dynamic Tidal Power by Dutch POWER (Partners Offering a Water Energy Revolution) Group – Waterkracht: VIVACE-Systeem voor Duurzame Energie uit Stromend Water by Tauw

CETO Wave Power Converter: Zero-Emission Energie en Water – The First Pelamis Wave-Energy Power Plant in The World – Wave Energy: Ocean Wave Machine by S.D.E. Energy Tel Aviv, Israël – Ocean Wave Power: The Wave Hub Connecting Wave Energy Generation Devices – Ocean Wave Power How Wave Energy Works – The Wave Hub: The Biggest Wave Energy Project in The World – Ocean Wave Power: Oyster 1 and Oyster 2 Wave Power Devices How it works – The Waterotor: High Output of Renewable Energy from Slow Moving Water

Queen Elizabeth goes Green: 1.2 GW Wave and Tidal Power in 2020 – Atlantis Unveils The World’s Largest Tidal Turbine: The AK1000 – A New Principle for Deep Green Tidal Energy by Minesto – Ocean Tidal Energy: Tidal Current 1 MW Turbine and Installation Vessel by Voith – Renewable Energy From the Deep Ocean – The Pentland Firth in Scotland: The World’s Largest Tidal Power Plant by MeyGen

Ocean Tidal Energy: Tidal Current 1 MW Turbine and Installation Vessel by Voith – Renewable Energy: The First Tidal-Energy Power Plant in the World – The Bo Hai Tidal Bridge Project by Blue Energy – Tidal Lagoon Power 3,24 GW Project in the Severn Estuary Between Cardiff and Newport