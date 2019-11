Geschreven op 2-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Vlaamse regering wil in 2030 twee keer zoveel windturbines realiseren als vandaag.

Dat betekent dat de regering haar eerdere doelstelling van 2 GW uit het ontwerp energie- en klimaatplan voor 2030 verhoogt naar 2,5 GW.

Ook voor zonne-energie rekent de nieuwe regering op een verdubbeling van de capaciteit tegen 2030.

De vraag blijft vooralsnog hoe de Vlaamse regering denkt die nieuwe ambitieuze doelstellingen te gaan behalen. Het hoofdstuk hernieuwbare energie in het regeerakkoord focust sterk op de verlaging van de kosten en de afschaffing van steun. En op dat vlak kiest deze regering duidelijk de vlucht vooruit: zonder duidelijke rationele argumenten kiest ze ervoor de steun voor wind al vanaf 2020 stevig terug te schroeven. Het gegarandeerd rendement voor wie investeert in windturbines gaat omlaag.

Ook voor zonne-energie daalt de steun. Grote projecten krijgen enkel nog steun als ze minstens 50% van de opgewekte stroom ter plekke verbruiken. Dat terwijl meer en meer stakeholders vragen om beschikbare daken maximaal te gebruiken en de steun dus juist níet te baseren op het eigen verbruik.

Te veel steun geven kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar de regering wil de steun voor zonne- en windenergie nu zo snel naar beneden brengen dat ze dreigt haar eigen doelstellingen niet te bereiken.

Nog een ander plan dat zorgen baart: in het regeerakkoord legt de regering de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van windturbines bij de gemeentebesturen. Daarbij loert het gevaar van ‘not in my backyard’ (NIMBY) om de hoek: als de gemeente zelf beslist of er een windmolen in zijn achtertuin komt, bestaat de kans dat de bouw van nieuwe turbines helemaal stilvalt.

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft een positievere kijk: deze aanpak biedt kansen om inwoners van die gemeenten te laten participeren in de uitbouw van windenergie. Voorwaarde is dat gemeenten voldoende inspraak en ondersteuning krijgen. De vraag is of minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir de gemeenten voldoende zal gaan ondersteunen met een planmatige aanpak voor de uitbouw van windenergie.

De Europese Commissie liet eerder dit jaar al verstaan dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie stevig moeten worden verhoogd, in haar feedback op het ontwerp Energie- en Klimaatplan 2030.