Geschreven op 13-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De vijf zonneparken waarvoor de gemeente Hoogeveen vorig jaar een vergunning heeft verleend, kunnen hun stroom gewoon terugleveren op het regionale elektriciteitsnetwerk. Dat meldt de gemeente Hoogeveen.

De regionale netbeheerders in Hoogeveen, Enexis en Rendo, en de landelijke netbeheerder Tennet hebben aangegeven dat de maximumcapaciteit voor het transport van stroom afkomstig van grote zonneparken is bereikt.

Zonneparken wekken grote hoeveelheden duurzame elektrische energie op. Deze energie wordt straks vanaf de nog te realiseren zonneparken naar het middenspanningsstation Toldijk in Hoogeveen getransporteerd. Vanaf dit station wordt deze energie via kabels naar de huizen en bedrijven in Hoogeveen en omgeving getransporteerd.

Om ook de energie van nieuwe zonneparken te kunnen transporteren, dient de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk uitgebreid te worden. ‘In Drenthe gaan alle overheden komend jaar samen met andere relevante partijen vaststellen hoeveel duurzame energie zoals zonne- en windenergie, er opgewekt moet worden om aan de doelstellingen van het Rijk te voldoen. Op basis hiervan wordt door de netwerkbeheerders een plan opgesteld hoe het netwerk en op welke plaatsen aangepast moet worden. Op het moment dat dit plan gereed is, wordt duidelijk hoe lang het duurt voordat deze aanpassingen gerealiseerd zijn. Wel is duidelijk dat dit enige jaren in beslag gaat nemen’, aldus een woordvoerder van de gemeente Hoogeveen.

Op mooie zomerdagen worden er in de zonneparken enorme hoeveelheden energie opgewekt. Deze energie moet verwerkt worden in het elektriciteitsnet van de regionale netbeheerder en van daaruit verder getransporteerd worden richting de huishoudens of naar het hoogspanningsnet van Tennet. Indien nog meer zonneparken worden aangesloten kan het voorkomen dat de hoeveelheid opgewekte energie groter is dan de vraag naar energie waardoor teruglevering niet meer mogelijk is.

