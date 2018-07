Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Groningen Seaports en Pipelife hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de infrastructuur voor het transport van groene waterstof aan te leggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven.

In eerste instantie zal vier kilometer aan infrastructuur worden aangelegd. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren.

De infrastructuur gaat waterstof gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken (groene waterstof) naar bedrijven transporteren die actief zijn in de chemie en industrie in de regio Groningen. Er worden kunststofbuizen gebruikt die een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee brengen.

Pipelife levert de buizen en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg. Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor de problemen die fluctuaties in het (groene) energieaanbod met zich mee brengen. Elektriciteit (van windmolens) kan omgezet worden naar moleculen en opgeslagen als waterstof. Waterstof kan op haar beurt weer omgezet worden naar grondstof of brandstof voor diverse chemie- en industriële bedrijven.

Cas König, directeur van Groningen Seaports: “Groene waterstof biedt een grote kans de Groningse economie duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Groningen Seaports wil een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie van de regio. Wij verbeteren hiermee ook het vestigingsklimaat, zowel voor nieuwe als bestaande bedrijvigheid in ons gebied”.

Groningen Seaports verwacht dat de opgebouwde kennis en ervaring met het transport van waterstof ook buiten de regio toegepast gaat worden. Niet alleen worden groene waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker voor de Nederlandse economie, het gebruik van flexibele kunststofbuizen voor het transport van waterstof en de daarmee gepaard gaande kostenbesparingen maken groene energie aantrekkelijker.

SoluForce, onderdeel van Pipelife, is een bewezen technologie om buizen uit flexibel composiet kunststof te fabriceren. In vergelijking met conventionele stalen buizen zijn composiet kunststofbuizen langdurig, duurzaam en veilig inzetbaar voor transport van groene waterstof onder hoge druk. Deze technologie heeft een jarenlange, bewezen trackrecord in de olie- en gasindustrie.

