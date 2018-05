Geschreven op 31-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Industrieel monument, Rotterdams icoon de Van Nelle Fabriek zet een nieuwe stap op het gebied van verduurzaming en kiest voor 100% duurzame energie van Greenchoice.

De in 1927 gebouwde fabriek werd in 1998 herontwikkeld en biedt inmiddels kantoor aan meer dan 80 bedrijven. Daarnaast is het één van de grootste vergader-, congres- en evenementenlocaties van ons land. Het energieverbruik van het totale complex staat gelijk aan ruim 2.800 huishoudens. “Alle reden dus om te kijken of we dat op een meer duurzame wijze konden aanpakken,” aldus Edwin van Schajik, directeur van de Van Nelle Fabriek die sinds 2014 op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat.

Deze overeenkomst past in de traditie van de voormalige koffie-, thee- en tabaksfabriek. Van Schajik: ”Dit complex is destijds al geconcipieerd als een innovatief en duurzaam gebouw. Met hergebruik van water, focus op natuurlijk licht en een werkomgeving gericht op de menselijke maat. Met de keuze voor Greenchoice blijven we trouw aan de traditie van toekomstgericht denken. Bovendien kunnen we onze huurders een lagere energienota geven. Door het constante verbruik van de Van Nelle Fabriek kopen we stroom tegen aantrekkelijke voorwaarden in, wat voor de bedrijven in het gebouw een mooie besparing mogelijk maakt.”

De Van Nelle Fabriek onderzoekt de mogelijkheden om het energiegebruik van de kantoor- en eventlocatie verder te verlagen en het complex te verduurzamen.

Tentoonstelling Van Nelle’s Daglichtfabriek in Nieuwe Bezoekerscentrum Van Nelle Fabriek in Rotterdam: De Van Nelle Fabriek heeft sinds 3 januari 2018 een bezoekerscentrum. Een semi-permanente tentoonstelling geeft bezoekers een inkijkje in de bijzondere geschiedenis van het rijksmonument en Unesco werelderfgoed.

De tentoonstelling getiteld ‘Van Nelle’s Daglichtfabriek’, is ontworpen door curator Pieter Kuster en ontwerpster Danielle van der Waard. In De Branderij hangen vitrines die geïnspireerd zijn op het transportsysteem dat vroeger werd gebruikt in de fabriekshallen. In iedere vitrine wordt een specifiek thema uitgelicht en samen met de filmcompilatie geven zij een goed beeld van de cultuurhistorische betekenis van de Van Nelle Fabriek.

