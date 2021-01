Geschreven op 30-12-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Elk jaar lijken er weer temperatuurrecords te worden gevestigd en de laatste echte’winter lijkt al erg lang geleden. Iedereen die zich de laatste Elfstedentocht gedetailleerd kan herinneren, die heeft zijn jeugd al een tijdje achter de rug.

Onze winters worden steeds minder lang en ook steeds minder winters. Langdurige perioden met vorst lijken nauwelijks meer voor te komen en het aantal keren dat we verkleumd thuis komen wordt steeds zeldzamer.

Onze warmtebehoefte is flink gedaald. Deels door de warmere winters, maar ook door de sterk verbeterde isolatie in onze moderne woningen. De tijd dat er in elk huis een open haard of gaskachel stond, lijkt al heel erg lang geleden.

Onze warmtebehoefte is kleiner geworden en we hebben bovendien allerlei alternatieve manieren gevonden om het thuis warm te houden. De toekomst van de klassieke haard lijkt dus onzeker. En als het nu alleen bij de verminderde warmtebehoefte bleef, maar helaas zijn er meer redenen waarom de haard nog nooit zo onder vuur heeft gelegen als nu op dit moment.

Want minder kou is niet het enige probleem waar de kachel voor is komen te staan. Door strengere normen en milieuwetgeving moeten zowel de gashaard en houtkachel aan steeds meer voorwaarden voldoen. We zijn ons steeds beter bewust van het effect dat onze handelingen hebben op de wereld om ons heen. We weten tegenwoordig bijna allemaal dat CO2 staat voor koolstofdioxide en wat dit broeikasgas voor effect geeft in onze atmosfeer. CO2 is een gas dat overal om ons heen is. Het is een essentieel onderdeel van onze atmosfeer en speelt een belangrijke rol op vele vlakken. CO2 wordt opgenomen door levende planten en bomen en door hen deels weer omgezet in zuurstof. De koolstofdioxide die wordt opgenomen door bomen blijft in het hout aanwezig tot het moment dat het verteerd of verbrandt. Elke keer wanneer we onze kachel vullen met brandhout komt er dus een beetje koolstofmonoxide vrij. Zomaar inefficiënt verbranden is niet verantwoord. We zullen zuiniger moeten zijn op onze natuurlijke brandstoffen, en ze zo efficiënt mogelijk benutten.

CO2 is een broeikasgas dat vrij komt op het moment dat we natuurlijke brandstoffen verbranden. We denken vaak aan hout, maar ook aardgas en aardolie horen hierbij. Aardgas bevat ook CO2 omdat het bestaat uit organische materialen die miljoenen jaren geleden hebben geleefd. Zowel de gashaard als de houtkachel stoten dus onvermijdelijk koolstofdioxide uit op het moment dat er verbranding plaatsvindt. Nu we inzien dat onze CO2 uitstoot flink verlaagt moet worden ziet de toekomst van de traditionele haarden er daardoor erg donker uit. Is er dus nog wel hoop voor de gashaard en de houtkachel? Zal het aantal haarden sneller afnemen dan het aantal Friese ijsmeesters met ervaring? Of heeft de haard een onterecht imagoprobleem?

Het imagoprobleem is een belangrijke factor die zowel de houtkachel als de gashaard parten speelt. Het beeld dat veel niet-haardenbezitters hebben van een haard is vaak al tientallen geleden gevormd en daardoor vandaag de dag niet meer actueel. Fabrikanten van gashaarden en houtkachels hebben natuurlijk ook niet stilgezeten. Enorme investeringen hebben ervoor gezorgd we moderne haarden eigenlijk niet meer mogen vergelijken met de haarden van 30 jaar geleden. Door sterk verbeterde verbrandingstechnieken zien we dat moderne haarden heel anders met brandstof omspringen dan vroeger. Het verbrandingsproces is zo geoptimaliseerd dat er veel meer warmte wordt verkregen uit dezelfde hoeveelheid brandstof. Het vuur wordt warmer en verbrandt veel vollediger. Hierdoor blijven er minder schadelijke reststoffen over zoals as, roet en fijnstof. Moderne haarden bereiken niet alleen een hoge temperatuur, ze houden deze ook nog eens beter vast. Hierdoor is het rendement van een moderne houtkachel of gashaard vele malen hoger dan vroeger, vaak meer dan 80%! Dit betekent dat maar liefst 80% van de totale warmte daadwerkelijk wordt gebruikt om de omliggende kamer te verwarmen. Heel wat beter dan de schamele 10 tot 20% die de open haard vroeger haalde!

Er zijn dus vandaag de dag nog veel goede redenen om wel een haard te kopen. Een moderne gashaard of houtkachel maakt verantwoord en duurzaam stoken zeker nog mogelijk. Er is enorm veel veranderd sinds de open houthaard direct in ons midden stond! De gezelligheid en de sfeer waar haarden zo om bekend staan hoeven we dus nog niet te missen. De gashaard en houtkachel hebben zich weten aan te passen aan onze veranderde wensen. De nadruk is verschoven naar efficiency en naar zoveel mogelijk sfeer en vuurbeeld bij minimale warmteontwikkeling en brandstofverbruik. Bekijk de laatste generatie haarden eens bij een speciaalzaak.

U zult verbaast zijn wat er allemaal mogelijk is zonder dat we onze ecologische voetafdruk onnodig dieper maken! Naast hout en gas is er ook een geheel nieuwe haardsoort bijgekomen. De elektrische sfeerhaard is begonnen aan een onstuitbare opmars en nog volop in ontwikkeling. Met lichteffecten, koudwaterdampen en ingenieuze projectietechnieken is het nieuwste elektrische vuur realistisch tot in de kleinste details. De elektrische haard is echt een serieus alternatief geworden voor conventionele haarden op hout en gas. Mogelijkheden genoeg dus om van de haard te blijven genieten. Dat authentieke haardgevoel willen we toch eigenlijk ook nog helemaal niet missen?