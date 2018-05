Energie en Besparing Geschreven op 19-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Over dertig jaar zal geen enkel huis meer op het gas aangesloten zijn. Niemand zal nog in een diesel- of benzineauto rijden en elk gebouw is verwarmd en verlicht door middel van duurzame bronnen.

Nederland heeft dus nog een lange weg te gaan om de klimaatdoelen te halen, aangezien onze CO2-uitstoot tegen die tijd dicht bij nul zal moeten zijn.

Nog lang niet iedereen beseft dat we voor een verandering staan die te vergelijken is met de industriële revolutie of de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Een gigantische opgave. De gevolgen als het niet lukt zijn niet te overzien.

Antoinette Hertsenberg praat in het tweeluik van Radar Extra met wetenschappers die uitleggen waarom het niet vijf voor twaalf is maar vijf over twaalf. En ze bezoekt dappere burgers, mensen die niet wachten op langzaam overheidsbeleid en de perfecte omstandigheden maar gewoon vandaag hun woning verduurzamen en de gaskraan voor altijd dicht draaien.

Een land waar ze de transitie naar duurzaamheid al voor een groot deel achter de rug hebben is Denemarken. Antoinette reist af naar het Deense Eilandje Samsø, de Nederlandse burgemeester aldaar laat haar zien hoe ze het eiland verwarmen en van elektriciteit voorzien. Samsø is volledig energieneutraal. Wat kunnen wij hiervan leren?

Antoinette spreekt voor dit tweeluik onder andere met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, meteoroloog Reinier van den Berg, professor Transitiekunde Jan Rotmans, directeur Marjan Minnesma van Urgenda, warmteregisseur Jan van der Meer en Laetitia Ouillet, directeur Energie van de Technische Universiteit Eindhoven.

Radar Extra Van Gas Los wordt uitgezonden op maandag 14 en maandag 21 mei 2018 om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1. Zie: Van gas los – deel I

