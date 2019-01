Geschreven op 16-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om op percelen die onderdeel uitmaken van de Oosterscheldekering 13 zakelijke rechten te vestigen ten behoeve van dochterondernemingen van E-Connection Holding (Windpark Cluster, Windpark Roompotsluis 2, Poolvoet, RP-West, Windpark Neeltje-Jans 2).

Het gaat hierbij om 8 nieuwe uitgiftes in recht van opstal ten behoeve van het realiseren van in totaal 8 windturbines in 3 nieuwe windparken (Binnenhaven, Poolvoet, en RP-west).

Daarnaast zijn er 5 uitgiftes in recht van opstal ten behoeve van repowering van in totaal 5 windturbines in 2 bestaande windparken (Roompotsluis en Neeltje-Jans).

Voor deze 2 bestaande windparken heeft E-Connection reeds opstalrechten die in 2026 aflopen. Deze opstalrechten worden afgekocht en in de nabijheid van deze oude rechten, worden nieuwe opstalrechten uitgegeven. De locaties zijn gelegen op meerdere kadastrale percelen die onderdeel uitmaken van de Oosterscheldekering en directe omgeving, gelegen in de gemeenten Veere, en Schouwen-Duiveland.