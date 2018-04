Geschreven op 28-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Met het onthullen van een bouwbord gaven Peter van den Groenendaal van Solarcentury en Marc Kapteijn van Twence dinsdag 24 april het startsein voor de bouw van het Twence zonnepark Boeldershoek-West in Enschede.

Dit grootste zonnepark van Twente krijgt een totale omvang van 20 hectare, zo’n 34 voetbalvelden. Het park kan voorzien in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens. Deze elektriciteit wordt geproduceerd met 61.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 17,5 MWp.

Vanaf september 2018 zal de groene energie geleverd worden aan het net. Solarcentury uit Helmond bouwt en onderhoudt het zonnepark.

Zonnepark Boeldershoek-West ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen de Oude Hengelosedijk en de A35. Rondom het park worden struiken en bomen aangeplant, die in de omgeving veel voorkomen. Door het inzaaien van bloemmengsels wordt het een aantrekkelijk gebied voor insecten, kleine dieren en vogels. Schapen nemen straks het maaiwerk onder de panelen voor hun rekening.

Voor Twence is dit het tweede zonnepark. In november 2017 werd het Twence Zonnepark Tienbunderweg met 11.000 zonnepanelen in gebruik genomen. Voor de langere termijn werkt Twence nog aan een zonnepark op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Hof van Twente. Twence is ook betrokken bij het project Warmtebaan Enschede.

Zie ook: Twence Zonnepark Tienbunderweg in Enschede Met 11.000 Zonnepanelen by Solarcentury – Warmtebaan Enschede: Duurzaam Verwarmen Met Warmte van Twence by Ennatuurlijk – Zonnepark Nyrstar Budel met 170.000 Zonnepanelen by Solarcentury – Piet Hein Eek: Kiest Voor Mooie Zwarte Sunstation Zonnepanelen by HD Solar