Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Afvalverwerker Twence uit Twente heeft een vernieuwde biomassacentrale geopend. De centrale wekte voorheen alleen elektriciteit op uit biomassa, maar door ombouw is ook warmtelevering mogelijk.

De opdracht om de biomassa-energiecentrale uit 2007 toekomst ’proof’ te maken, resulteerde in een volledig gemoderniseerde centrale en een verdrievoudiging van de duurzame energieproductie. Alleen al door de groene warmte uit deze centrale kan tot 2030 jaarlijks het gebruik van ruim 39 miljoen m3 aardgas worden bespaard.

Tijdens de ombouw werd een volledig nieuwe turbinehal gebouwd en een turbine-generatorset geplaatst. Daarnaast zijn vrijwel alle inwendige delen vernieuwd en werd veel aandacht geschonken aan de luchthuishouding in de bestaande ketel. Daardoor ontstaan minder emissies en zijn minder hulpstoffen nodig om deze uit de rookgassen te halen. In de omvangrijke rookgasreinigingsinstallatie is een warmterecovery ingebouwd. Hiermee haalt Twence zelfs warmte terug uit de rookgassen.

De hoeveelheid is vergelijkbaar met het warmteverbruik van bijna 1.800 huishoudens. Die warmte gaat, samen met warmte uit de ketel, naar de stadsverwarming in Enschede. De brandstof voor deze energiecentrale bestaat voornamelijk uit licht vervuild afvalhout, zoals hout dat bij bouw en verbouwingen vrijkomt. Ook wordt houtachtig materiaal, dat te grof is om te verwerken in Twence’ composteringsinstallatie, ingezet voor energieopwekking.

