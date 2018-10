Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Groningen krijgt 4,8 miljoen subsidie voor het aardgasvrij maken van twee wijken in de stad. Dat maakte minister Kajsa Ollongren bekend tijdens een werkbezoek in Assen.

In de wijken Paddepoel-Noord en Selwerd wordt geprobeerd met deze subsidie duizend huizen in 2022 aardgasvrij te maken.

‘Dit is een belangrijke bijdrage voor de energietransitie in deze wijken’, zegt Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid.

In beide wijken zijn de bewoners en gemeente al langere tijd in gesprek over een wijkgerichte aanpak van de energietransitie. Naast een energietransitieplan met verschillende scenario’s zijn er al wijkenergieplannen met concrete acties opgesteld. Groningen loopt daarmee voorop in Nederland.

In de wijken staan in totaal ongeveer 9.000 woningen, waarvan ruim duizend particuliere woningen voor de subsidie in aanmerking komen. ‘Het gaat daarbij om buurten die naast elkaar liggen met soortgelijke huizen die bijna allemaal eind jaren zestig zijn gebouwd. Bijvoorbeeld flats, rijwoningen en portieketagewoningen’, voegt Gijsbertsen toe.

In Selwerd maakt het wijkenergieplan onderdeel uit van de geplande wijkvernieuwing. De rode draad voor het aardgasvrij maken is de geplande aanleg van een buurtwarmtenet in 2019 en 2020 in beide wijken. In Paddepoel werken de Groninger energiecoöperatie Grunneger Power en stichting Paddepoel Energiek samen met bewoners aan de opzet van een buurtwarmtecoöperatie.

Els Struiving van Paddepoel Energiek is zeer content met de toekenning van de subsidie. ‘Dit is heel mooi nieuws voor Paddepoel. Er zijn hier veel bewoners die van het gas af willen. Daarom zijn we samen met Grunneger Power gestart met een serieuze verkenning naar de mogelijkheden voor een lokaal warmtenetwerk met een buurtwarmtepomp op groene stroom.’ De bedoeling daarbij is dat het warmtenetwerk in eigendom komt van de gebruikers zelf, wat een doorbraak is in de warmtewereld. Dit najaar houdt Paddepoel Energiek een bewonersonderzoek waarin bewoners gevraagd wordt wat zij belangrijk vinden aan hun warmtevoorziening.

Zie ook: Programma Aardgasvrije Wijken: 120 Miljoen Euro Voor Aardgasvrije Wijken In 27 Gemeenten