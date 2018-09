Trioliet, fabrikant van voertechniek voor de melkveehouderij heeft op het dak van de fabriek in Oldenzaal 4.400 zonnepanelen laten installeren.

Hiermee is Trioliet vrijwel zelfvoorzienend in elektriciteit en dus bijna energieneutraal.

De 1 hectare zonnepanelen zorgt jaarlijks voor de productie van 1,2 megawattuur zonnestroom.

‘Een investering in de toekomst van Trioliet en het milieu’, zegt Robert Liet, algemeen directeur van het familiebedrijf. ‘Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de veehouderij en op deze manier dragen wij ons steentje daaraan bij. Het idee dat we in onze eigen elektriciteit kunnen voorzien sprak ons erg aan. Het is toch fantastisch dat we de stroom die we opwekken direct inzetten om machines te produceren.’

Trioliet is voor dit project de samenwerking aangegaan met de stichting Energieke Regio, een stichting die organisaties met onafhankelijk advies helpt hun gebouwen te verduurzamen. De firma Schulte Energie & Techniek heeft de installatie van de zonnepanelen verzorgd. De totale investering van bijna 1 miljoen euro heeft een terugverdientijd van 7 tot 8 jaar.