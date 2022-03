Geschreven op 25-2-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Sinds het begin van dit jaar is er al 60 procent meer windenergie geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de capaciteit in een jaar tijd maar met 20 procent gegroeid is. Dat lijkt uit cijfers van Energieopwek.

De stormen van de afgelopen tijd hebben zeker invloed gehad op die goede windproductie, maar los daarvan was er de afgelopen twee maanden meer wind dan gewoonlijk. Januari en februari van vorig jaar waren erg windstille maanden. Maar zelfs in vergelijking met 2020, toen het ook hard waaide in de eerste twee maanden van het jaar, is er nu meer geproduceerd.

Storm Eunice heeft niet voor een recordproductie gezorgd, omdat er door de harde wind te veel windmolens moesten worden uitgezet. Wel zijn vorige week weekrecords gesneuveld: 48 procent van de elektriciteit kwam uit duurzame bronnen en wind was goed voor 35 procent van de energiemix. Storm Dudley zorgde donderdag voor de op een na hoogste productie van groene energie ooit.