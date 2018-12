Geschreven op 29-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Er komen toch zonnepanelen op het dak van het stadhuis in Utrecht. Dat heeft de gemeente besloten. Daarmee wordt het energielabel van het stadhuis verbeterd van C naar B.

“Tijdens de bouwvoorbereiding van de renovatie van het stadhuis is gebleken dat het plaatsen van zonnepanelen op de daken van het stadhuis toch mogelijk is”, schrijft wethouder Victor Everhardt in een brief aan de gemeenteraad.

Eerder werd gevreesd dat het monumentale uiterlijk door de panelen aangetast zou worden, wat op basis van landelijke regelgeving niet is toegestaan. De zonnepanelen worden daarom nu op de binnendaken geplaatst. Daardoor zijn ze vanaf de straat niet te zien. Er is ruimte voor ongeveer 200 m2 aan panelen. Samen moet die 30.000 kWh gaan opleveren.