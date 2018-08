Geschreven op 7-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi project op het Griekse eiland Tilos. Men investeert daar in het energieproject Tilos, bestaande uit één windmolen een solarpark en twee twee containers met elk 64 batterijen voor energieopslag.

Een hybride productie- en opslagfaciliteit bundelt alle energie afkomstig van wind en zon.

Restaurants, hotels en appartementen zijn voorzien van nieuwe slimme meterkasten, ook de meeste huizen hebben ze al. Het Tilos energieproject zit nu nog in de proefperiode, in het najaar moet het eiland definitief overgaan op wind- en zonne-energie.

Ondertussen is Tilos zelf alweer bezig met nieuwe, groene plannen. Straatverlichting door zonne-energie, en elektrische fietsen en motorfietsen voor het gemeentepersoneel en oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn dingen waar nu over wordt nagedacht.

Tilos, gelegen tussen Kos en Rhodos, is het eerste eiland in de Middellandse Zee dat helemaal gaat draaien op duurzame energie. Nu wordt het eiland nog van elektriciteit voorzien via een onderzeese kabel uit Kos, die gevoelig is voor storingen. Stroomstoringen komen dan ook regelmatig voor.