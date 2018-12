Geschreven op 15-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Terwijl in Katowice de internationale klimaattop afloopt, zijn in Amsterdam tientallen lokale energiecommissarissen benoemd. Zij zijn aanspreekpunt voor en aanjager van duurzame energieprojecten in hun wijk.

Velen hebben hun sporen de afgelopen jaren al verdiend als koploper schone energie. De Amsterdamse wethouders Rutger Groot Wassink van democratisering en Marieke van Doorninck van duurzaamheid zien de benoeming als een zeer gewenste en belangrijke stap voor Amsterdam en hopen dat andere steden en regio’s zullen volgen.

De energiecommissarissen zijn benoemd door Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra in samenwerking met het Amsterdamse Platform 02025 dat Amsterdam koploper schone energie maakt.

Wethouder van Doorninck van duurzaamheid: “Wij hebben als stadsbestuur grote ambities voor schone energie en dat kunnen we niet alleen. We realiseren dit graag samen met deze commissarissen en alle mensen daar omheen.” Wethouder Groot Wassink sluit zich daarbij aan: “Ik ben blij met zo’n sterk netwerk van lokale voorvechters die het opnemen voor hun wijk en Amsterdam in zijn geheel.”

De benoeming werd georganiseerd door de Nationale Energiecommissie in samenwerking met het Amsterdamse Platform 02025. De Nationale Energiecommissie benoemde dit jaar al meerdere commissarissen in het land, waaronder die van Amsterdam Zuidoost, Groningen, Friesland en Drenthe en de stad Nijmegen. De commissie streeft naar een landelijk dekkend netwerk van schone energie-aanjagers die de energietransitie versnellen.

Amsterdammer Pauline Westendorp is één van de oprichters van 02025 en al 15 jaar bezig de Amsterdamse energiepioniers te verenigen. Pauline: “Het is fantastisch om te zien hoe sterk het netwerk van Amsterdammers inmiddels geworden is. Het werd echt tijd om hen een streep op de mouw te geven en ze te bedanken voor hun jarenlange werk. Natuurlijk betekent de benoeming ook dat we nog veel van ze verwachten in de toekomst, want we staan pas aan het begin van veel grote veranderingen.”

De commissarissen dekken samen met hun postcodes de hele stad en ook Diemen, Amstelveen en het eiland Pampus. Er zitten onbekende en bekende mensen tussen zoals Koen Overtoom, CEO van de Amsterdamse haven, oud-minister van milieu Jacqueline Cramer, die op het Oosterdokseiland woont en Anne Stijkel uit Zuid-Oost. Zij aanvaarden het Amsterdamse energiecommissariaat met open armen, want zoals Jacqueline Cramer zegt: “Het gaat vooral om eigenaarschap in de energietransitie. Als we samen verantwoordelijkheid nemen, komt de broodnodige versnelling.”

