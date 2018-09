Geschreven op 8-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi, alweer een ondernemer die inzet op zonne-energie. In opdracht van Tielbeke Transport uit Lemelerveld heeft Schulte Energie & Techniek in samenwerking met Leerkes Elektro uit Haarle 1280 zonnepanelen geplaatst op het dak van de nieuwe cross dockhal.

Het zonne-energiesysteem draagt bij aan de verdere verduurzaming van het bedrijfspand. In totaal produceren de zonnepanelen ruim 300 megawatt per jaar. Dat is meer dan het transportbedrijf momenteel aan stroom verbruikt.

Tielbeke zet met de plaatsing van de zonnepanelen een mooie stap richting de derde Lean&Green STAR. Twee jaar na het behalen van de 2e Lean & Green Star is de eerste 3e Lean & Green Star op 31 mei uitgereikt Tielbeke Logistiek.

De derde Star is uitgereikt aan zes bedrijven die de nieuwe CO-doelstelling hebben behaald. Voor logistiek dienstverlener Tielbeke Logistiek uit Lemelerveld betekent dat de volgende stap naar duurzamere logistiek.