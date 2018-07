Geschreven op 23-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Welk beeld heb jij eigenlijk als het over energie gaat? Om deze vraag bij jongeren tot de verbeelding te laten spreken, heeft de provincie Noord-Holland in samenwerking met het Noord-Hollands Archief de tentoonstelling Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later gemaakt.

Deze interactieve tentoonstelling laat zien welke veranderingen het landschap heeft doorgemaakt door het opwekken van energie en wat voor gevolgen dat heeft voor de toekomst. De tentoonstelling, waarbij de collectie Provinciale Atlas Noord-Holland centraal staat, is de hele zomer te zien in een van de stallen van boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude.

Al eeuwenlang wekken we energie op en verandert daardoor het landschap. Deze tentoonstelling laat zien waar het allemaal begon, met turf en hout, fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en (aard)gas, oer-Hollandse molens en gemalen. En hoe deze het landschap hebben veranderd. De tentoonstelling eindigt met een blik op de huidige en toekomstige energiebronnen, waaronder wind, water en zon. De tentoonstelling zet de bezoekers aan het denken.

De provincie Noord-Holland streeft naar energieneutrale energievoorziening in 2050. Daarom is de stap van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen nodig. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat er in 2050 genoeg energie is om huizen te verwarmen en te verlichten? Of om naar school of werk te gaan? Of om voedsel te verbouwen of te importeren? Wat vind jij van de veranderingen van het Noord-Hollandse landschap? Aan de hand van deze tentoonstelling leer je wat voor veranderingen er op het gebied van energie in onze geschiedenis zijn geweest. En welke uitdagingen er voor ons liggen. Aan de hand van een viertal blokken bepaal je als bezoeker zelf wat de beste balans van energie wordt richting het jaar 2050. Ontdek hoe lang het duurt om je telefoon op te laden met turf, wind, water of zon.