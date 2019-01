Energie en Besparing Geschreven op 21-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

We moeten razendsnel van het gas af en kolen zijn al helemaal uit den boze! Is groene waterstof het ultieme schone alternatief?

Volgens experts zou het weleens de brandstof van de toekomst kunnen worden.

Het bestaande gasnet ligt er immers al en waterstof blijkt ideaal te zijn om in deze leidingen op te slaan en te transporteren.

Japan is ondertussen al lekker bezig, de Olympische Spelen van 2020 zullen zij volledig met waterstof van energie voorzien; zowel de gebouwde omgeving als het transport. Nederland lijkt er nog een beetje achteraan te hobbelen. En hoe zit het met Rotterdam met haar gasrotonde in de havens? Zijn wij niet een middelpunt, een vliegwiel omdat wij de infrastructuur ten slotte toch al hebben liggen?

Als we serieus over willen stappen op een schoon energiesysteem, dan moet er snel een deltaplan komen om over te schakelen op waterstof. En wat moet daar allemaal voor gebeuren in Rotterdam?

Je bent op maaandag 11 februari 2019 van 19:00 ? 21:30 uur welkom bij BlueCity in Rotterdam om na te praten naar aanleiding van de VPRO Tegenlicht aflevering die wordt uitgezonden op zondag 10 februari. Wij vertonen de aflevering nog eens op groot scherm. Daarna gaan we in gesprek met experts, pioniers en uiteraard jij op het gebied van groene waterstof.

Kunnen we, als Nederland straks van het aardgas af gaat, het bestaande gasnet gebruiken voor groene waterstof? Spelers als de Gasunie en netbeheerders maar ook producenten van groene windenergie zien hierin een nieuwe kans voor Nederland. Het bestaande gasnet lijkt namelijk een zeer geschikte manier om waterstof in op te slaan en te transporteren. Voor huizen in oude binnensteden, die niet over kunnen gaan op een warmtepomp, kan waterstof uitkomst bieden als een alternatieve, schone brandstof. Wanneer we over willen stappen op een schoon energiesysteem, dan moet er snel een ‘deltaplan waterstof’ komen. Wat moet er gebeuren om dit werkelijkheid te maken?

Zie ook: De Aarde Draait Door by VPRO Tegenlicht – De Worsteling van de Groenmens by VPRO Tegenlicht – Smeltend Zwitserleven by VPRO Tegenlicht – Groene Vliegtuigpioniers: Vliegen Wordt Elektrisch by VPRO Tegenlicht –Tegenlicht Kort: Breekt Duurzame Energie Definitief Door? De Doorbraak van Duurzaam – Paar Graden Minder: Haalbare Scenario’s voor Halveren CO2-uitstoot by VPRO Tegenlicht – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Talk over de Kantelperiode in Nederland en de Kantelaars by Jan Rotmans – Fossielvrij: De Invloed van de Divestment Beweging bij VPRO Tegenlicht – Tegenlicht Thema: De Groene Transitie Reeks – Tegenlicht: Afval = voedsel – Tegenlicht Lab: Het Einde van Bezit – The Next Economy by Thomas Rau – The Rise Of Vertical Farming by VPRO Backlight – Groene Voedselpioniers in Nederland by VPRO Tegenlicht