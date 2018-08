Energie en Besparing Geschreven op 6-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Waterstof, wat kun je ermee en wat niet? Dat komt uitgebreid aan de orde in hét symposium dat op vrijdag 12 oktober 2018 in Noordoostpolder gehouden wordt.

Het symposium van de Pioniers van de Toekomst wordt jaarlijks gehouden in de week van de duurzaamheid. Hoofddoel is het vergroten van kennis van specifieke onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. Het symposium is dan ook voor iedereen toegankelijk.

Voor dit jaar heeft de symposiumgroep ervoor gekozen het onderwerp waterstof uit te lichten. Waterstof is momenteel een actueel onderwerp, het komt regelmatig in het nieuws voorbij en speelt binnen diverse werkgroepen in de Noordoostpolder die zich bezighouden met verduurzaming. De grote vraag die bij eenieder speelt is in hoeverre waterstof werkelijk bruikbaar en goed toepasbaar is in de polder.

Dit jaar is de setting van het symposium een DWDD-college of in ons geval een DPDD-college (‘de polder draait door’-college). Het college wordt verzorgd door professor drs. Ad van Wijk die verbonden is aan de TU Delft. Hij neemt zijn toehoorders mee in een college waar de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof worden gedoceerd.

Het doel van dit symposium van de Pioniers van de Toekomst is dat zowel de leek als de deskundige op het gebied van waterstof geïnspireerd raken. Het zal in ieder geval stof tot nadenken geven.

