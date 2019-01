Geschreven op 15-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Na het succesvol halveren van de CO2-uitstoot per kilo suiker sinds 1990, zet Suiker Unie een nieuwe groene stap: een ZonneWeide in Puttershoek die de fabriek én omwonenden van zonne-energie voorziet.

‘’Kijk, en dan komt hier de ZonneWeide,’’ wijst CEO Mesters over het weidse terrein van de specialiteitenfabriek in Puttershoek.

Als alles volgens plan verloopt ligt hier in 2020 rond de fabriek minimaal 14 hectare aan zonnepanelen. Genoeg energie om de specialiteitenfabriek volledig op zonne-energie te laten draaien.

Het onderzoek naar de ZonneWeide is onderdeel van een heel scala aan vergroeningsmaatregelen, passend in de ambitie om de meest duurzame suikerproducent van Europa te worden. ‘’Het is eigenlijk heel simpel en logisch.

Wij zijn nu al de grootste groen gas producent van Nederland. De suikerbiet is – als product en in proces – één van de meest duurzame gewassen ter wereld. Zo richten we ons nu op verder onderzoek met onze start up Green Protein naar groene eiwitten uit bietenblad. Voor veel mensen is het een eye-opener dat een hectare suikerbieten met loof een vergelijkbare hoeveelheid eiwit bevat als een hectare soja. En, ja, de suikerbiet is een excellente grondstof voor het terugdringen van de fossiele aardolie-economie. Denk aan bioplastics en biomaterialen.

Gebruiken we in 2021 alleen nog maar biologisch afbreekbare tasjes afkomstig van Suiker Unie? Zo’n vaart zal het niet lopen, denkt Mesters. Maar dat suiker als alternatief voor fossiele producten enorme kansen voor verduurzaming biedt, staat vast. Mesters: ‘’Denk aan complexe problematiek als de plastic soup – zo’n uitdaging is alleen met vereende krachten aan te pakken.’’ Reden voor Suiker Unie om volop te blijven investeren in innovatie en duurzaamheidsinitiatieven met een breed scala aan stakeholders. Mesters: ‘’In Groene Cirkels werken we met Heineken, Naturalis Biodiversity Center en de Provincie Noord-Brabant en willen we nog veel meer partners betrekken. Partners die niet uit de sector komen zorgen vaak voor out of the box-ideeën.’’

Met de afvalloze verwaarding is de suikerbiet een van de meest duurzame gewassen, stelt Mesters. Zo worden de lokaal geteelde bieten in het eigen water gewassen (75 % van de biet bestaat uit water) en wordt datzelfde water weer gebruikt door omliggende kassen als gietwater. “Dit circulaire watergebruik was een van de genomineerde projecten voor de Waterinnovatieprijs“, maakt Paul Mesters bekend. Tomaat groeit zo op water van de suikerbiet. Zeker gezien de hitte en droogte van het afgelopen jaar en het thema klimaat-adaptatie is dit relevant. Een intersectorale uitwisseling tussen agrofood, glastuinbouw en energie, die tekenend is voor de ontwikkeling van de coöperatie, waarin de suikerfabrieken van Suiker Unie langzaam veranderen in bioraffinaderijen met circulaire kringlopen.

De realisatie van de ZonneWeide past in een lange traditie van duurzaamheid, legt Mesters uit. ‘’Suiker Unie en circulair zijn bijna synoniem. Focus van de 100 boeren die de coöperatie een eeuw geleden oprichtten was: de suikerbiet maximaal verwaarden – en dat is anno 2019 nog steeds zo. Bieten worden tot het laatste blaadje verwerkt: voor medicijnen, bioplastics, voeding en energie. Zelfs zand en klei die meekomt bij het rooien wordt gebruikt voor wegen- en dijken. De eerste bioraffinaderij van Suiker Unie in Nieuw Prinsenland is in ontwikkeling’’, aldus Mesters die met Suiker Unie de komende jaren volop inzet op vergroening, met de ZonneWeide als eerste wapenfeit.

