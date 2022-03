Geschreven op 1-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen vanaf 1 maart 2022 weer een aanvraag doen voor steun om in de eigen omgeving duurzame energieprojecten te realiseren. Het is de tweede keer dat deze regeling opengaat.

Het budget is dit jaar verhoogd naar 150 miljoen euro. De regeling is gericht op duurzame elektriciteitsproductie uit zonne-energie, windenergie en waterkracht. Aanvragen kan tot en met 1 december 2022 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) helpt energiecoöperaties en VvE’s om kleinschalige duurzame projecten met lokaal eigenaarschap te realiseren. Daarmee kan er op korte termijn meer duurzame elektriciteit geproduceerd worden en wordt lokale participatie gestimuleerd. De deelnemers moeten in de postcoderoos (het postcodegebied plus de aangrenzende postcodes) wonen om deel te kunnen nemen. Door de collectieve aanpak kunnen ook mensen zonder geschikt eigen dak deelnemen aan de regeling. Bijvoorbeeld aan een gezamenlijk zonnedak. Tijdens de SCE-ronde van 2021 hebben ruim 650 coöperatieve projecten subsidie ontvangen.

De projecten die in aanmerkingen komen voor de SCE zijn lokaal en coöperatief. Daarbij gelden er eisen om te zorgen dat het project door voldoende deelnemers in de buurt georganiseerd wordt. De subsidie wordt uitgekeerd aan de hand van de daadwerkelijke hoeveelheid geproduceerde duurzame elektriciteit. De subsidie is gericht op de ‘onrendabele top’ van het project ten opzichte van de marktprijs van elektriciteit. De subsidiebedragen worden jaarlijks gebaseerd op de adviezen van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Zie ook: Subsidie Oplaadpuntenadvies Voor Elektrische Auto’s Voor Vereniging Vereniging van Eigenaren (VvE’s) – Subsidie Energiebesparing Eigen Huis Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) – Één Subsidieronde Van 13 Miljard Euro Voor SDE++ Subsidieregeling In 2022 – – ISDE Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen En Isolatie – Grootschalige Verduurzaming VvE-Appartementen: Een Nieuw Financieringsmodel – Het Asser Servicekostenmodel: Geen Energiekosten voor Bewoners Appartementencomplex Ellen