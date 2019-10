De gemeente heeft zowel in 2015 als in 2018 deze duurzaamheidssubsidie gekregen van de provincie Noord-Holland in het kader van de provinciale regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB). De uitgaande subsidieregeling bleek zo succesvol dat er in 2019 opnieuw 100.000 euro is aangevraagd. In totaal zijn er in de afgelopen jaren 3.324 zonne-pv panelen geplaatst op daken van 35 bedrijven.