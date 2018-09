Met de subsidie kunnen ondernemers, in een samenwerkingsverband van minimaal vijf bedrijven, aan de slag met bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, isolatie van gebouwen of gebruik van restwarmte.

Tot nu toe is het voor bedrijven vaak net een stap te ver om dat volledig zelf te bekostigen, omdat de terugverdientijd relatief lang is. Met de subsidieregeling wil de provincie bedrijven stimuleren die stap toch te maken. Ondernemersverenigingen kunnen vanaf maandag 17 september een aanvraag indienen.

De investering levert een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Belangrijk, want op de terreinen vindt 30 % van de Zuid-Hollandse werkgelegenheid plaats. Daarnaast draagt de subsidieregeling bij aan de energie- en klimaatdoelstellingen waar we voor staan. Zo streeft de provincie ernaar om in 2035 energieneutraal te zijn.

Als de aanvrager van de subsidie aan de voorwaarden voldoet, draagt de provincie 20 procent van de totale investeringskosten bij met een minimum van 25.000 euro en maximum van 200.000 euro.