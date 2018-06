Energie en Besparing Geschreven op 7-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De subsidieregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie) is vernieuwd. Nieuw in de regeling is dat onderzoeksvragen concreet zijn.

Het gaat om vraagstukken als de productie van bio-energie, de verduurzaming van de industrie en de uitrol van wind op zee – in de gebouwde omgeving.

MKB-ondernemers en alle innovatieve bedrijven en instellingen die graag aan allesomvattende oplossingen willen werken komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Vernieuwende denkers worden uitgedaagd om samen een veelkoppig probleem scherp te krijgen en tot een oplossing te komen die werkt voor alle terreinen.

Energie-innovatieprocessen worden vanaf de start vaak niet direct verbonden met mens, samenleving en de natuurlijke omgeving. Dat terwijl die verbinding belangrijk is voor een duurzaam, bestendig resultaat. Innovatie die zijn ontwikkeld in verbinding met mens, samenleving en omgeving hebben een grotere kans op slagen. Het is dan ook belangrijk om reeds in je ontwerpeisen de juiste uitdagingen mee te nemen.

De MVI Energie tender stimuleert daarom experimentele kennisontwikkeling als integraal antwoord op onderzoeksonderwerpen met gestapelde uitdagingen, geformuleerd door de TKI’s. Het doel is om in de praktijk met betrokken partijen uit te vinden en te leren hoe je tijdig en goed de verbinding realiseert en zo de slagingskans van energie-innovatieprojecten vergroot. MVI Energie plaatst energie-innovaties in een bredere context en koppelt ze aan een bredere maatschappelijke opgave.

Op woensdag 20 juni is er een MVI-E bijeenkomst in Nieuwegein. Werkt u aan complexe, multidisciplinaire vraagstukken binnen de energietransitie, met een sterke maatschappelijke component? Laat op 20 juni u dan adviseren én inspireren over het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie). Hoor over subsidiemogelijkheden én lopende projecten. U kunt zich hier aanmelden.

U kunt de subsidie MVI Energie van maandag 2 juli tot dinsdag 16 oktober 2018, 17.00 uur aanvragen. Het budget voor dit jaar is slechts 1 miljoen euro.

Zie ook: Meerdere Subsidie Regelingen: 130 Miljoen Voor Energie-Innovatie by Topsector Energie – Subsidie Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI) 2018 Voor Glastuinbouw – Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport