Energie en Besparing Geschreven op 23-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In Noord-Holland zijn meer dan 50 lokale energiecoöperaties actief: bewonersverenigingen die zonne-energiesystemen opzetten of gezamenlijk hun woningen laten isoleren.

De provincie gaat deze energiecoöperaties financieel ondersteunen bij het opzetten van hun duurzaamheidsprojecten. De subsidie is alleen bedoeld voor organisatiekosten zoals de inhuur van deskundigen, training van vrijwilligers of de inzet van meetapparatuur.

Er is 1 miljoen euro beschikbaar voor de komende drie jaar; voor 2018 is dat 360.334 euro. Per aanvraag wordt maximaal 10.000 euro vergoed.

Gedeputeerde Joke Geldhof (Wonen): “Lokale energiecoöperaties zijn belangrijk, omdat ze de drempel voor bewoners om mee te doen aan het verduurzamen van hun huis verlagen. Het zijn organisaties voor en door burgers. Met deze regeling willen we Noord-Hollanders helpen hun gezamenlijke projecten sneller van de grond te krijgen. Dat is hard nodig, dus daar leveren we als provincie graag een bijdrage aan.”

Burgercollectieven zijn door inwoners opgezette energiecoöperaties, verenigingen of stichtingen, gerund door vrijwilligers die lokaal een duurzaamheidsproject willen uitvoeren. Bijvoorbeeld een zonne-energiesysteem op het dak van het gemeentehuis waarbij mede-bewoners in één of enkele zonnepanelen kunnen investeren, of het mobiliseren van een straat om gezamenlijk woningen te laten isoleren.

De coöperaties worden gerund door vrijwilligers die vaak maar beperkt tijd of geld hebben of specifieke kennis missen. Met de subsidie van de provincie kunnen ze een deskundige inhuren of apparatuur zoals een warmtebeeldcamera inzetten. Ook zaalhuur, het trainen van leden of kennisuitwisseling valt onder de regeling.

De subsidie is alleen bedoeld voor dit soort organisatiekosten en mag niet worden ingezet voor het aanschaffen van zonnepanelen of windmolens. Hiervoor zijn al allerlei Rijksregelingen beschikbaar.

De subsidieregeling wordt dit jaar vanaf half augustus tot en met 31 oktober opengesteld.

