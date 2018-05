Geschreven op 22-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Eneco introduceert StukjeZon, een product waarbij klanten gegarandeerd 5 jaar lang 250 kilowattuur aan zonnestroom per jaar ontvangen.

StukjeZon is te koop bij elk Eneco stroom- en gascontract en kost 60 euro per stuk. Klanten kunnen maximaal 5 stuks aanschaffen. Ieder StukjeZon levert klanten gedurende 5 jaar 15 euro korting op de jaarnota op.

StukjeZon is 100% Nederlandse zonnestroom opgewekt door zonnepark Veendam in de provincie Groningen.

Het zonnepark werd in 2017 ontwikkeld door het bedrijf Chint Solar / Astronergy en bestaat uit meer dan 57.000 zonnepanelen.

Met StukjeZon wil Eneco iedereen op een laagdrempelige manier laten profiteren van zonne-energie. Hans Peters, Chief Customer Officer van Eneco: ‘Wij willen mensen helpen te verduurzamen. Dat kan met zonne-energie. Uit marktonderzoek blijkt dat een grote groep mensen mee wil doen met zonne-energie als ze zelf geen grote investeringen hoeven te doen en het financieel voordeel oplevert. Met StukjeZon maken we dat mogelijk. Zonder gedoe of grote investering bouw je mee aan een duurzame wereld en verlaag je je energierekening.’

Hoe of waar je ook woont, wel of geen geschikt dak, Eneco StukjeZon maakt het voor iedereen mogelijk om mee te doen met zonne-energie. StukjeZon is opbrengst uit een Nederlands zonnepark in Veendam. En het eerste stukje krijg je nu gratis bij een nieuw energiecontract.

