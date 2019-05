Geschreven op 19-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Nederland en in het buitenland worden jaarlijks, met overheidssubsidie, miljoenen bomen gekapt en verbrand in biomassacentrales om, zogenaamde duurzame, energie op te wekken.

Echter biomassa is niet CO2 neutraal en de verbranding hiervan geeft meer uitstoot van fijnstof dan gas en steenkool tezamen.

Wij, bewoners van Nederland, constateren dat de geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales steeds meer ter discussie staat.

Dit omdat de uitstoot van fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en het klimaat.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds en vele natuurwetenschappers waarschuwen daarom voor de gevolgen van biomassacentrales zoals meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, COPD en andere hart-en vaatziekten.

en verzoeken

dat de subsidie voor biomassa (ook wel SDE+ genoemd) per direct wordt stopgezet vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.

