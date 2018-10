Geschreven op 5-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Minister-president Mark Rutte heeft woensdag 3 oktober de nieuwe stoomturbine van afvalverwerker Attero op industrieterrein Moerdijk geopend. De bouw van de turbine heeft meer dan honderd miljoen euro gekost.

Met het symbolisch dichtdraaien van de gaskraan en het opendraaien van de stoomkraan, openden Directeur Paul Ganzeboom van Attero en premier Mark Rutte de nieuwe turbine. De minister-president kreeg na de openingsceremonie een rondleiding langs de stoomturbine.

De groene elektriciteit die jaarlijks met de turbine wordt opgewekt, kan zo’n 400.000 huishoudens van stroom en warmte voorzien. Daarmee levert de Moerdijkse turbine hetzelfde als de Amercentrale maar die wordt opgestart met gas en draait op steenkool waarbij ook een deel biomassa wordt verstookt. Een methode waar Nederland afscheid van wil nemen.

Het aanbieden van warmte is nieuw voor de afvalverwerker. Attero levert al sinds 1996 energie door zijn afval te verbranden. De stoom die daarbij vrijkomt, werd tot dusver geleverd aan buurman Essent die het vervolgens omzette in energie. Nu Attero een eigen turbine heeft, kan het met de stoom zelf warmte en energie produceren.

De stroom leveren ze terug aan het net zoals huishoudens met zonnepanelen op het dak dat ook doen. De stoom, die warmte oplevert, wordt voor een deel al rechtstreeks aan bedrijven op Moerdijk geleverd.

Attero kan met de centrale kiezen of ze warmte of energie levert. Zo zal tijdens de koude wintermaanden meer warmte nodig zijn en in de warme zomermaanden meer stroom om de airco’s draaiende te houden. Als het nodig is, kan er zelfs per minuut geschakeld worden tussen warmte en stroom. Op deze wijze wordt de energie zo efficiënt mogelijk gebruikt en ook dat is groen en duurzaam.

Premier Mark Rutte toonde zich erg enthousiast over de nieuwe turbine. Hij is blij dat deze manier van energie opwekken ervoor zorgt dat de gaskraan eerder dicht kan. De premier is trots op de turbine, omdat die het imago van Nederland opkrikt. Het laat zien hoe innovatief ‘we’ zijn in het aanpakken van het klimaatprobleem: “Ik vind het echt fantastisch.”