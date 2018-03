Geschreven op 26-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Meer wooncomfort én een lagere energierekening? Dat kan met de nieuwe provinciale stimuleringslening Duurzaam Thuis.

De Provincie Limburg wil stimuleren dat bewoners investeren in duurzaamheids- en/of levensloop-bestendigheidsmaatregelen in hun woning. Maar wat houdt de Stimuleringslening Duurzaam Thuis nou precies in? En hoe gaat het in zijn werk?

De stimuleringslening Duurzaam Thuis is bestemd voor eigenaar-bewoners en huurders van woningen in de provincie Limburg. Het moet gaan om een bestaande woning, dus niet om nieuwbouw.

U kunt deze lening aanvragen om maatregelen te treffen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van uw woning. Als u de maatregelen combineert met asbestverwijdering, kunt u de kosten hiervoor meefinancieren.

Duurzaamheidsmaatregelen zijn onder meer: zonnepanelen, zonneboiler, isolatie, warmtepomp, HR++ glas en LED-verlichting

Levensloopbestendigheidsmaatregelen zijn onder meer: uw woning toegankelijk maken voor rollator of rolstoel, slaapkamer of badkamer op de begane grond, domotica aanbrengen, zoals automatische deuropeners, gordijnopeners of elektrisch bedienbare sloten, beugels of trapleuningen.

De lening bedraagt minimaal € 2.500. Voor eigenaar-bewoners is de lening maximaal € 35.000. Voor huurders is de lening maximaal € 25.000. De lening heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500. Vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar. Per woning worden maximaal twee stimuleringsleningen toegekend tot een totaal leenbedrag van maximaal € 35.000.

De werkzaamheden voor de maatregelen mogen niet gestart zijn voordat u de aanvraag voor de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis indient bij de Provincie. SVn bekijkt of u voldoende financiële draagkracht heeft. Dat wil zeggen: houdt u maandelijks voldoende geld over nadat u uw vaste lasten heeft betaald? Bij verkoop, huurbeëindiging of tenietgaan van de woning moet u de restschuld van de lening direct volledig aflossen.

