Geschreven op 19-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Provincie Noord-Brabant wil met het project Stal Eraf, Zon Erop een dubbelslag slaan op het platteland, door op locaties van een stal die op de nominatie staan om vervangen te worden, zonnepanelen te plaatsen.

In de afgelopen vijf jaar is in Brabant al ongeveer 1,4 miljoen vierkante meter aan agrarische gebouwen leeg komen staan. De komende jaren komt daar nog zo’n 2,5 miljoen vierkante meter bij, verwacht de provincie. Zij baseert zich daarbij op een onderzoek van Wageningen Environmental Research.

Veehouders die stoppen met hun bedrijf kunnen op het vrijkomende bouwblok zonnepalen plaatsen. Dit levert geld op, bijvoorbeeld om de kosten voor de sloop van de stallen te financieren. De provincie Noord-Bravant helpt stoppende ondernemers hierbij.

Het slopen van stallen en plaatsen van zonnepanelen voorkomt tevens leegstand en verloedering van stallen voorkomen. Bovendien dragen zonnepanelen bij aan het opwekken van meer schone en duurzame energie.

De provincie, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Mijn Zonneveld (MZB) hebben een aanbod ontwikkelt voor stoppende ondernemers die zonnepanelen op het vrijkomende bouwblok willen plaatsen: de ondernemer verhuurt het vrijgekomen bouwblok (of een deel daarvan) gedurende 15 jaar aan MZB Operational Lease. Gedurende deze 15 jaar ontvangt de ondernemer hiervoor een vaste jaarlijkse verhuurvergoeding. MZB Operational Lease zorgt voor de volledige installatie, realisatie, het beheer en onderhoud en draagt daarnaast zorg voor financiering van het zonneveld. De zorgt enkel voor de sloop van de stallen en het aanvragen van de vergunning bij de gemeente.

Na 15 jaar wordt het zonneveld kosteloos over gedragen aan de ondernemer en afhankelijk van de vergunning kan de ondernemer de installatie voor eigen rekening nog 10 jaar door exploiteren. Omdat er geen investeringskosten mee gemoeid zijn en de installatie financieel is afgeschreven, liggen de inkomsten uit de verkoop van de zonnestroom dan een stuk hoger dan in de eerste 15 jaar.

Met de website Sloopschakel wil de provincie eigenaren die sloop overwegen ondersteunen bij het nemen van een beslissing. Daartoe is informatie over onder meer kosten, regelgeving en beschikbare (subsidie)regelingen bij elkaar gebracht. Via deze weg wil de provincie Noord-Brabant het voor eigenaren gemakkelijker maken een goede afweging te maken.

Het initiatief komt oorspronkelijk uit Overijssel, Gelderland en Drenthe, waar eigenaren van asbestdaken de coöperatie Asbestschakel oprichtten. Daarmee helpen zij dakeigenaren inzicht te krijgen in de complexe materie rond asbestsanering. De initiatiefnemers richten nu ook een coöperatie in Zuid-Nederland op, die zich naast de bestaande website Asbestschakel ook op sloop van agrarische gebouwen richt via Sloopschakel. Volgens het provinciebestuur past het initiatief goed binnen de Brabantse aanpak leegstand en het pakket aan ondersteunende maatregelen dat ze aan agrariërs biedt, ter ondersteuning van de versnelling van de transitie veehouderij.

De coöperatie ontwikkelde in opdracht van de provincie een rekentool waarmee eigenaren zelf kunnen berekenen wat de sloop van hun stal kost. De website biedt ook informatie over relevante regelingen zoals de VABimpuls, Warme sanering varkenshouderij, Staldering, Ruimte voor Ruimte en Stal eraf en Zon erop (PDF). Desgewenst kan de eigenaar de sloop ook als totaalpakket door de coöperatie laten uitvoeren. Bij Sloopschakel zijn Brabantse bedrijven uit de hele keten aangesloten, waaronder slopers, asbestsaneerders, aannemers, en installateurs (van bijvoorbeeld zonnepanelen).

