Met de plaatsing van 300 zonnepanelen zijn de sporthallen van Surhuisterveen en Harkema zelfvoorzienend in hun elektriciteitsverbruik.

Om het energieverbruik nog verder terug te schroeven wordt komend najaar alle verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Wethouder Margreet Jonker is blij met de verduurzaming: ‘Hiermee zetten we belangrijke stappen op weg naar een duurzamere gemeente. Onze ambitie is om in 2040 volledig energieneutraal te zijn’.

In 2018 besloot de gemeenteraad dat de komende jaren alle sporthallen en gymzalen voorzien worden van zonnepanelen. Eerder werd onder andere het dak van de sporthal in Buitenpost en de daken van de gymzalen in Twijzelerheide en Boelenslaan verduurzaamd. In 2026 moeten alle 8 sporthallen en 3 gymnastieklokalen in de gemeente zijn voorzien van zonnepanelen.

Volgend jaar is de gymzaal in Drogeham aan de beurt. Ook wethouder Jouke Spoelstra van Sport is blij dat het sporten in beide dorpen nu onder een duurzaam dak gebeurt: ‘We hebben veel sportaccommodaties in onze gemeente. Met onze duurzame sporthallen kunnen we een voorbeeldfunctie vervullen’.

