Geschreven op 6-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het aantal zonnepanelen in Rotterdam is het afgelopen jaar spectaculair gegroeid.

Dat blijkt uit een analyse van het onderzoeksbureau Sobolt in opdracht van de gemeente Rotterdam.

In 2018 lagen er nog 101.000 zonnepanelen op Rotterdamse daken, in 2019 waren dat er 144.600. Dat betekent een groei van 43% in een jaar tijd.

Het stadsbestuur heeft als ambitie om van Rotterdam koploper te maken met het lokaal opwekken van zonne-energie. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) is blij dat de inhaalrace die de stad heeft ingezet zichtbaar aan het worden is. “Rotterdam liep flink achter op andere steden, maar we zijn met een inhaalspurt bezig. Vooral op bedrijfsdaken zijn er veel zonnepanelen bijgekomen. Ons streven is om binnen vijf jaar meer dan een miljoen panelen te hebben.” Zie: Rotterdam Wil Koploper In Nederland Worden: Lokaal Meer Zonne-Energie Opwekken

De gemeente Rotterdam zet actief in op het opschalen van het opgesteld vermogen zonne-energie. Zo worden ondernemers, scholen en sportverenigingen geholpen met het realiseren van zonnedaken, worden gemeentelijke daken benut voor het opwekken van zonne-energie en stimuleert de gemeente het combineren van opwek van daken met andere functies, zoals waterberging of groen. Door het beschikbaar stellen van gunstige financieringsmogelijkheden zijn investeringen in grotere installaties op bedrijfs- en industriële daken aantrekkelijk gemaakt.

Momenteel is de wijk Prins Alexander koploper met het aantal geïnstalleerde zonnepanelen, namelijk 24.200 stuks. Een goede tweede is de wijk Charlois met 11.000 geïnstalleerde zonnepanelen. De wijk die het afgelopen jaar de grootse groei heeft doorgemaakt is IJsselmonde met een groei van 58% tot 7790 panelen.

Het havengebied heeft binnen de Rotterdamse gemeentegrens het afgelopen jaar de grootste groei doorgemaakt. Daar is het aantal zonnepanelen met maar liefst 285% gegroeid tot een aantal van 28.376 stuks.

