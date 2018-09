Geschreven op 14-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Vlaamse bedrijf Soudal heeft afgelopen zomer bovenop het dak van Plant 2 aan de Turnhoutse Veedijk 2.727 zonnepanelen geïnstalleerd.

De investering in deze alternatieve energiebron is een zoveelste stap voor Soudal in haar ambitie om op een duurzame manier haar bedrijfsvoering verder uit te bouwen.

Soudal produceert niet alleen producten die energiezuinig of ‘passief’ bouwen mogelijk maken – en zo het milieu ten goede komen – het bedrijf wil zelf ook zo ecologisch mogelijk werken. Daar hoort voortaan ook duurzame energievoorziening bij. Concreet gaat het om een fotovoltaïsche installatie van 2727 zonnepanelen verspreid over een oppervlakte van 10.000m². Dit is goed voor een geïnstalleerd vermogen van 750 kWp. De totaalinvestering van 600.000 euro zou over een realistische termijn van 8 jaar terugverdiend dienen te worden.

Aan de investering ligt echter eerder een ecologische dan een economische reflex ten grondslag. Veeleer dan een terugverdieneffect of een gedeeltelijke onafhankelijkheid van de reguliere stroomvoorziening, beoogt Soudal mee te werken aan de circulaire economie en het groener worden van het Belgische stroomnet.

Naast zonnepanelen bestaan er ook concrete plannen om in 2019 een windturbine op de terreinen van Soudal in Turnhout te installeren. De turbine zit momenteel in de prévergunningsfase.

Soudal is de grootste Europese onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU schuim voor zowel de vakman als de particuliere gebruiker. Met meer dan 2800 werknemers en 19 productievestigingen op 5 continenten is dit 100% Belgische familiebedrijf, opgericht door Vic Swerts, uitgegroeid tot een wereldspeler en expert in chemische bouwspecialiteiten. Doorgedreven investeringen in R&D, een jarenlange visie van innovatie én aanpassingen aan lokale marktbehoeften legden de basis voor uitstekende prestaties. Soudal vierde in 2016 haar vijftigjarige jubileum.

Een belangrijk aandachtspunt voor Soudal is het minimaliseren en het recycleren van reststoffen. Soudal beperkt op allerlei manieren de stromen reststoffen en is bijvoorbeeld een voorloper met haar volledig geautomatiseerde menginstallaties van een aanzienlijk deel van de totale productie. Op deze manier is productie mogelijk zonder verliezen of de noodzaak om installaties te reinigen.

De reststoffen die nog steeds ontstaan, worden maximaal gerecycleerd. Papier en karton, plastic, ijzer, hout, olie, elektronica, inktpatronen, … worden allemaal apart verzameld en verwerkt. Daarnaast zijn afvalverwerkende bedrijven verplicht door Soudal om reststoffen energetisch te recycleren, dit wil zeggen dat ze energie moeten opwekken.